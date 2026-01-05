Bernat spricht über Bayern-Zeit

Juan Bernat blickt trotz der Querelen um die Aussagen von Uli Hoeneß nach seinem Abschied positiv auf seine Zeit beim FC Bayern zurück. Im Interview mit der ‚as‘ schwärmt der Spanier über den deutschen Rekordmeister: „Eine echte deutsche Institution. Ein traditionsreicher Verein mit einer imposanten Struktur. Bayern ist Fußballgeschichte. Ich hatte dort eine wundervolle Zeit, auch weil Pep (Guardiola, Anm. d. Red) mich unbedingt haben wollte. Das ist für einen Spieler immer wichtig: nicht nur von einem Verein wie Bayern verpflichtet zu werden, sondern auch auf Wunsch eines Trainers wie Pep dorthin zu kommen, der den größten Einfluss auf meine Karriere hatte.“

Zwischen 2014 und 2018 war der Linksverteidiger 113 Mal für die Münchner aufgelaufen. Nach Stationen bei Paris St. Germain, Benfica Lissabon, beim FC Villarreal und beim FC Getafe ist Bernat seit Sommer vereinslos. Der 32-Jährige ist nach Verletzungsproblemen wieder fit und hofft auf eine zeitnahe Rückkehr ins Geschäft: „Ich bereite mich auf mein Comeback vor. Mein Plan ist es, in Spanien zu spielen, obwohl ich auch für ein reizvolles Angebot aus dem Ausland offen bin. Ich würde gern bis 40 spielen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich achte auf meine Gesundheit, um das zu erreichen.“