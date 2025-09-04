Terzic kündigt Comeback an

Der Deadline Day wird nicht nur als einer der teuersten Transfertage aller Zeiten in die Geschichte eingeht, auch die Entlassung von Trainer Erik ten Hag bei Bayer Leverkusen nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen stellt einen neuen Rekord dar. Potenzielle Nachfolger werden einige gehandelt. Auch Edin Terzic gehört zu den Kandidaten. Zwischen dem ehemaligen Übungsleiter von Borussia Dortmund und den Rheinländern gab es nach FT-Infos vor der Entlassung von ten Hag Kontakt, um auszuloten, ob der gebürtige Mendener für den Job bei Bayer 04 verfügbar wäre.

Im Interview mit ‚RTL‘/‚ntv‘ und ‚sport.de‘ signalisiert Terzic nun Bereitschaft für eine Rückkehr auf den Trainerstuhl. „Ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht, wo ich gute Leute um mich herum habe“, kündigt Terzic an und fügt hinzu: „Was und wann es dann losgeht, kann ich nicht beantworten.“

Im vergangenen Jahr musste Terzic beim BVB den Hut nehmen, die Auszeit hat er vor allem für Quality Time mit der Familie genutzt: „Es war mir extrem wichtig, dass ich diese Zeit nutze, um ganz häufig ‚Ja‘ zu sagen zu den Menschen, die mir am meisten bedeuten, zu meiner Familie. Wir sind sehr viel gereist und haben uns die Welt angeschaut.“

Terzic bereit für neuen Job

Terzic hat die Zeit aber auch genutzt, um sich auf den neuen Job vorzubereiten. „In der Zeit, wo die Kinder in der Schule waren, habe ich mich damit beschäftigt, ein besserer Trainer zu werden“, so Terzic, der ausführt: „Wenn man ‚Ja‘ zu einem Verein sagt, bedeutet das gleichzeitig, 1.000 kleine ‚Neins‘ zu seinen Freunden und seiner Familie zu sagen. Das habe ich genossen, dass ich ganz häufig ‚Ja‘ sagen durfte.“

Jetzt ist Terzic aber bereit, dass er „all die Ideen, die ich in den letzten zwölf Monaten entwickeln durfte, auch gerne anwenden will und werde. Wann und wo ist erstmal nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe“. Ob er diese Ideen unterm Bayer-Kreuz verwirklichen kann, wird sich wohl bald entscheiden. Glaubt man dem ‚kicker‘, ist Bayer bei der Trainerfindung schon „sehr weit“.