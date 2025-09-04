„Sehr weit“: Der Stand bei Bayers Trainersuche

Nach gerade einmal zwei Spieltagen entließ Bayer Leverkusen den erst im Mai verpflichteten Erik ten Hag schon wieder. Der Niederländer sorgte intern wiederholt für Verwirrung, sodass die Verantwortlichen nicht vom gemeinsamen Weg überzeugt waren.

Die Suche nach einem neuen Übungsleiter läuft schon seit Tagen auf Hochtouren. Laut dem ‚kicker‘ sind die Verantwortlichen bei der Lösung schon „sehr weit“. Wie diese aussieht, ist bislang jedoch völlig unklar. Der neue Mann muss nämlich ein anspruchsvolles Anforderungsprofil erfüllen.

Klare Vorstellungen

Dem Fachblatt zufolge soll der gesuchte Trainer über Erfahrung verfügen und Erfolge vorweisen können, im besten Fall auch in der Bundesliga. Darüber hinaus soll er junge Spielern entwickeln sowie Hierarchien bilden können.

Da der neue Trainer zudem auch gut spanisch sprechen soll, ist der Kandidatenkreis klein. Im Gespräch sind dem Vernehmen nach Trainer wie Ange Postecouglou, Edin Terzic und Raúl, Roger Schmidt und Marco Rose sind Medienberichten zufolge kein Thema mehr.

Fakt ist: Es muss eine zeitnahe Entscheidung her. Geschäftsführer Fernando Carro kündigte am gestrigen Mittwoch bereits an, dass der ten Hag-Nachfolger „im Idealfall am kommenden Dienstag zum ersten Mal das Training leitet“. Wer das sein wird, steht noch in den Sternen.