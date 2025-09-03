Überraschender Abgang bei Bayer Leverkusen

Innenverteidiger-Juwel Andrea Natali wird Bayer Leverkusen offenbar noch den Rücken kehren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, fehlte der 17-Jährige beim heutigen Testspiel gegen Viktoria Köln (2:1), da er vor einem Abschied steht. Laut Fabrizio Romano zieht es Natali leihweise zum niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar.

Der italienische U19-Nationalspieler war im vergangenen Jahr ablösefrei aus der berühmten Barça-Akademie La Masia zum Werksklub gekommen. Beim Saisonstart gegen die TSG Hoffenheim (1:2) saß Natali 90 Minuten auf der Bank. In Leverkusen steht er bis 2027 unter Vertrag.