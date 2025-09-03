Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Überraschender Abgang bei Bayer Leverkusen

von Julian Jasch - Quelle: kicker | Fabrizio Romano
Andrea Natali im Bayer-Training @Maxppp

Innenverteidiger-Juwel Andrea Natali wird Bayer Leverkusen offenbar noch den Rücken kehren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, fehlte der 17-Jährige beim heutigen Testspiel gegen Viktoria Köln (2:1), da er vor einem Abschied steht. Laut Fabrizio Romano zieht es Natali leihweise zum niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der italienische U19-Nationalspieler war im vergangenen Jahr ablösefrei aus der berühmten Barça-Akademie La Masia zum Werksklub gekommen. Beim Saisonstart gegen die TSG Hoffenheim (1:2) saß Natali 90 Minuten auf der Bank. In Leverkusen steht er bis 2027 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
Alkmaar
Leverkusen
Andrea Natali

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Alkmaar Logo AZ Alkmaar
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Andrea Natali Andrea Natali
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert