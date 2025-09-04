Willian-Rückkehr vor Abschluss

Willian kehrt zum Ende seiner Karriere in seine Heimat Brasilien zurück. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der vertragslose Flügelspieler mit Gremio Porto Alegre auf eine Zusammenarbeit verständigt. Demzufolge reist der 37-Jährige heute in seine Heimat, um den Medizincheck zu absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Willian, der in seiner Karriere schon für den FC Chelsea und den FC Arsenal auflief, ist seit Juli vereinslos, nachdem sein Vertrag beim FC Fulham ausgelaufen war. Für die Cottagers lief der trickreiche Rechtsfuß in der vergangenen Saison zehnmal in der Premier League auf, eine Torbeteiligung sprang dabei nicht heraus.