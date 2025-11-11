Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça-Flirt: Messi legt nach

von Luca Hansen - Quelle: Sport
1 min.
Lionel Messi freut sich @Maxppp

Lionel Messi vermisst den FC Barcelona. Gegenüber der ‚Sport‘ bedauert der argentinische Weltmeister seinen Abschied von den Katalanen: „Nachdem ich mein ganzes Leben dort verbracht hatte, bin ich nicht so gegangen, wie ich es mir vorgestellt hatte, wie ich es mir erträumt hatte. Ich hatte mir vorgestellt, wie gesagt, meine gesamte Karriere in Europa zu spielen, in Barcelona.“ Nach seiner aktiven Karriere wolle er zurückkehren: „Wir vermissen Barcelona sehr, die Kinder und meine Frau sprechen ständig über Barcelona, über die Idee, wieder dort zu leben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der WM will der 38-jährige Offensivspieler, der mittlerweile bei Inter Miami in der MLS spielt, mit der Albiceleste nochmal angreifen, ohne dabei eine Belastung zu sein: „Wie ich schon sagte, ich möchte keine Belastung sein, ich möchte mich körperlich gut fühlen und sicher sein, dass ich der Mannschaft helfen und etwas beitragen kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Major League Soccer
Barcelona
Inter Miami
Lionel Messi

Weitere Infos

La Liga La Liga
Major League Soccer Major League Soccer
Barcelona Logo FC Barcelona
Inter Miami Logo Inter Miami
Lionel Messi Lionel Messi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert