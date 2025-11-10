Messi flirtet mit Barça

Lionel Messi hat eine Liebeserklärung an den FC Barcelona abgegeben. Auf Instagram postete der Superstar Bilder von sich im umgebauten Stadion Camp Nou und versah sie mit den Worten: „Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich von ganzem Herzen vermisse. Ein Ort, an dem ich unendlich glücklich war, an dem ihr mir tausendmal das Gefühl gegeben habt, der glücklichste Mensch der Welt zu sein.“

Und weiter: „Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann, und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte.“ Messi spielte 778 Mal für Barça, erzielte sagenhafte 672 Treffer, gab 303 Vorlagen und gewann alles, was es zu gewinnen gibt. Mittlerweile kickt Messi bei Inter Miami in den USA. Erst kürzlich verlängerte der 38-Jährige seinen Vertrag dort bis Ende 2028.