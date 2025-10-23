Zukunft geklärt: Messi verlängert in Miami
Lionel Messi hängt die Fussballschuhe noch nicht an den Nagel. Der Weltstar verlängert mit 38 bei Inter Miami.
Lionel Messi hat noch nicht genug. Per Video-Post gibt Inter Miami die Vertragsunterzeichnung des 38-Jährigen offiziell bekannt. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Argentiniers lief nur noch bis Jahresende, zur neuen Laufzeit schweigt sich der MLS-Klub noch aus. Dem Vernehmen nach bindet sich der Kapitän bis 2028.
Update (17:50 Uhr): Während Inter mit der offiziellen Meldung der Verlängerung samt Vertragsdauer auf sich warten lässt, nennt die offizielle Ligaseite nun Fakten. Laut der MLS hat Messi bis 2028 verlängert.
Berichten zufolge soll der neue Kontrakt des Weltmeisters von 2022 eine Art Blankoscheck enthalten. Demnach darf der achtmalige Ballon d’Or-Gewinner selbst entscheiden, wann er seine Karriere beenden möchte. Im Anschluss soll der Linksfuß in anderer Funktion an den Klub gebunden werden.
Seit 2023 spielt Messi für Miami und bestritt bislang 82 Partien, in denen er 108 Scorerpunkte (71 Tore, 37 Vorlagen) verbuchte. Für den 195-fachen Nationalspieler könnte auch die WM im kommenden Jahr noch ein Thema werden. Für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko soll Messi als MLS-Spieler als Aushängeschild fungieren.
