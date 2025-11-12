Praktikanten-Vorwürfe an Simonis | Barça schlägt wegen Yamal zurück

Fehlbesetzung

Das Kapitel Paul Simonis hat der VfL Wolfsburg schnell wieder geschlossen. Zu schlecht waren die Leistungen unter dem Niederländer. Sieben der vergangenen acht Spiele wurden verloren, ein Armutszeugnis für den ambitionierten Werksverein. Auch intern hatte Simonis offenbar kaum Befürworter wie ein Bericht nun offenlegt.

Der ‚Sport Bild‘ zufolge wurde der Trainer hinter vorgehaltener Hand als „Praktikant“ verspottet. So soll der menschlich einwandfreie Coach das Team zwar akribisch auf die Spiele vorbereitet haben, bei Veränderungen des Gegners während des Spiels sei er aber ratlos gewesen. Spieler sollen Simonis sogar angebettelt haben, Auswechslungen vorzunehmen. Kaum zu glauben.

Falschaussage

Lamine Yamal sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Der Flügelspieler wurde aus dem Kader der spanischen Nationalmannschaft gestrichen, nachdem der FC Barcelona ihn einer Untersuchung unterzogen hatte, die angeblich nicht mit dem spanischen Verband abgesprochen war. Ein Vorwurf, die die Katalanen nicht so stehen lassen wollen.

Gegenüber dem ‚Catalunya Radio‘ schlug Präsident Joan Laporta nun zurück: „Wir haben es gemeldet, sobald wir es wussten. Als der Arzt, der ihn behandelte, uns mitteilte, dass er zehn Tage Ruhe brauch, meldeten wir dies der Auswahl. Wir wollen, dass Lamine dem Verein zur Verfügung steht. Diese Pause fiel mit der Nationalmannschaft zusammen.“ Ob da das letzte Wort schon gesprochen ist?