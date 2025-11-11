Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Hertha verkündet Verlängerung

von David Hamza - Quelle: herthabsc.de
Janne Berner im Einsatz für die Hertha @Maxppp

Hertha BSC stattet Janne Berner mit seinem ersten Profivertrag aus. Der 20-jährige Rechtsverteidiger, der in dieser Saison seine ersten beiden Einsätze für die erste Mannschaft der Berliner absolvierte, unterschreibt bis 2028. „Seit seinem Wechsel nach Berlin hat Janne sich kontinuierlich weiterentwickelt, hat mit seinem Lernwillen und seiner Einsatzbereitschaft überzeugt“, so Sportdirektor Benjamin Weber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berner, im Sommer 2024 vom 1. FC Heidenheim gekommen, sagt: „Für mich hat es bei Hertha von Anfang an gut gepasst. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin dankbar für dieses Vertrauen. In Zukunft will ich weiter hart an mir arbeiten, um das Vertrauen zurückzuzahlen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hertha
Janne Berner

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Janne Berner Janne Berner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert