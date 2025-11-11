Hertha verkündet Verlängerung

Hertha BSC stattet Janne Berner mit seinem ersten Profivertrag aus. Der 20-jährige Rechtsverteidiger, der in dieser Saison seine ersten beiden Einsätze für die erste Mannschaft der Berliner absolvierte, unterschreibt bis 2028. „Seit seinem Wechsel nach Berlin hat Janne sich kontinuierlich weiterentwickelt, hat mit seinem Lernwillen und seiner Einsatzbereitschaft überzeugt“, so Sportdirektor Benjamin Weber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berner, im Sommer 2024 vom 1. FC Heidenheim gekommen, sagt: „Für mich hat es bei Hertha von Anfang an gut gepasst. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin dankbar für dieses Vertrauen. In Zukunft will ich weiter hart an mir arbeiten, um das Vertrauen zurückzuzahlen.“