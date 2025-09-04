VfB: Hoeneß streicht sieben Profis

Der VfB Stuttgart hat seinen Kader für die anstehende Europa League-Ligaphase bekanntgegeben. Dabei musste Cheftrainer Sebastian Hoeneß einige harte Entscheidungen treffen.

Unter anderem trifft es den deutschen U20-Nationalspieler Justin Diehl (20), der nicht im Kader der Schwaben steht. Der Flügelspieler kam als großes Talent im Sommer 2024 vom 1. FC Köln, konnte sich beim VfB allerdings aufgrund von Verletzungen noch nicht durchsetzen.

Neben Diehl trifft es auch etablierte Spieler. Die Verteidiger Ameen Al-Dakhil (23), Leonidas Stergiou (23) und Pascal Stenzel (29) finden sich allesamt nicht im Aufgebot wieder. Auch Yannick Keitel (25), Silas Katompa Mvumpa (26) und der von der Zweitverwertung des FC Barcelona frisch verpflichtete Noah Darvich (18) sind nicht dabei.

Der VfB-Spielplan

Für die Stuttgarer beginnt die Europa League-Saison am 25. September mit einem Heimspiel gegen Celta Vigo. Im weiteren Verlauf trifft man noch auf den FC Basel (A), Fenerbahce (A), Feyenoord Rotterdam (H), die Go Ahead Eagles (A), Maccabi Tel Aviv (H), die AS Rom (A) und die Young Boys Bern (H).