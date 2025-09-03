Bayer: Nächster Kandidat für ten Hag-Nachfolge

Die Entlassung von Erik ten Hag als Trainer von Bayer Leverkusen nach nur zwei Spieltagen schlug hohe Wellen. Für die Verantwortlichen war sie unausweichlich, der Niederländer hatte binnen kurzer Zeit nahezu den gesamten Verein gegen sich aufgebracht. Zumal die sportlichen Ergebnisse zu wünschen übrig ließen. Ein Nachfolger muss her, einen Kandidaten hat man in Spanien ausgemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist der ehemalige Weltklassestürmer Raúl Teil der Überlegungen in der BayArena. In mehreren internen Gesprächen wurde der 48-Jährige als Option genannt. Weitere Alternativen sind Marco Rose und nach FT-Informationen Edin Terzic. Im Optimalfall soll die Entscheidung zum Ende dieser Woche fallen und der Ersatz zum Start der kommenden Woche präsentiert werden.

Bis zum Sommer war Raúl für die Reservemannschaft von Real Madrid zuständig. Auf Profiebene ist er als Trainer noch unerfahren. In der Vergangenheit wurde er wiederholt mit dem Posten beim FC Schalke in Verbindung gebracht, wo er auch selbst als Spieler aktiv war. Tritt er nun in die großen Fußstapfen von Landsmann und Erfolgstrainer Xabi Alonso in Leverkusen?