Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

Bayer: Nächster Kandidat für ten Hag-Nachfolge

Bayer Leverkusen sucht einen Nachfolger für den geschassten Trainer Erik ten Hag. Ins Blickfeld gerät dabei erneut ein Spanier.

von Luca Hansen - Quelle: Marca
1 min.
Simon Rolfes ist nachdenklich @Maxppp

Die Entlassung von Erik ten Hag als Trainer von Bayer Leverkusen nach nur zwei Spieltagen schlug hohe Wellen. Für die Verantwortlichen war sie unausweichlich, der Niederländer hatte binnen kurzer Zeit nahezu den gesamten Verein gegen sich aufgebracht. Zumal die sportlichen Ergebnisse zu wünschen übrig ließen. Ein Nachfolger muss her, einen Kandidaten hat man in Spanien ausgemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist der ehemalige Weltklassestürmer Raúl Teil der Überlegungen in der BayArena. In mehreren internen Gesprächen wurde der 48-Jährige als Option genannt. Weitere Alternativen sind Marco Rose und nach FT-Informationen Edin Terzic. Im Optimalfall soll die Entscheidung zum Ende dieser Woche fallen und der Ersatz zum Start der kommenden Woche präsentiert werden.

Bis zum Sommer war Raúl für die Reservemannschaft von Real Madrid zuständig. Auf Profiebene ist er als Trainer noch unerfahren. In der Vergangenheit wurde er wiederholt mit dem Posten beim FC Schalke in Verbindung gebracht, wo er auch selbst als Spieler aktiv war. Tritt er nun in die großen Fußstapfen von Landsmann und Erfolgstrainer Xabi Alonso in Leverkusen?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Raúl González Blanco

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Raúl González Blanco Raúl González Blanco
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert