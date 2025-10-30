Neuer Trainer für Gosens?

Nach nur vier Punkten aus neun Serie A-Spielen wird die Luft für Stefano Pioli beim AC Florenz dünner. Laut ‚Calciomercato.com‘ entscheiden die beiden kommenden Spiele des Tabellenvorletzten gegen den FC Genua (Platz 20) und die US Lecce (Platz 16) über die Zukunft des Trainers.

Obwohl der Klub um Linksverteidiger Robin Gosens (31) in seiner Geschichte nie zuvor bis zum neunten Spieltag ohne Sieg blieb, erhält Pioli noch die Chance, das Ruder herumzureißen. Die Klubführung will zunächst an ihm festhalten, weil er erst in diesem Sommer verpflichtet wurde und sein Vertrag noch bis 2028 läuft. Als mögliche Nachfolger sind Daniele De Rossi, Paolo Vanoli und Thiago Motta im Gespräch.