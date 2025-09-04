Frankfurt blitzte mit 22-Millionen-Angebot ab

Eintracht Frankfurt ist Ende August offenbar nochmal mit einem konkreten Angebot für Sergi Altimira (24) bei Betis Sevilla vorstellig geworden. Fabrizio Romano zufolge reichte das Gesamtpaket von bis zu 22,5 Millionen Euro – vier Millionen Boni inklusive – aber nicht aus, um die Andalusier von einem Deal zu überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkret sollen die Hessen eine Leihe samt Kaufpflicht im Sinn gehabt haben. Nun bleibt der spanische Mittelfeldspieler, der auch vom VfB Stuttgart ins Visier genommen wurde, aber zunächst in seiner Heimat. Dort steht Altimira bis 2029 unter Vertrag.