SGE: Osula günstiger als gedacht

William Osula (22) steht kurz vor dem Wechsel von Newcastle United zu Eintracht Frankfurt und ist offenbar günstiger als zunächst angenommen. Das vermeldet Sacha Tavolieri. Statt einer Festverpflichtung für umgerechnet 35 Millionen Euro soll es sich bei dem geplanten Transfer um eine Leihe mit einer Kaufoption von rund 20 Millionen Euro handeln. Die Leihgebühr soll bei fünf Millionen liegen.

Damit würde der Mittelstürmer nicht zum teuersten Transfer der SGE-Geschichte aufsteigen. Aktueller Rekordhalter ist Hugo Ekitiké (23), für den mit Nachschlägen 31,5 Millionen an Paris St. Germain flossen. Osula war im vergangenen Sommer für knapp zwölf Millionen Euro von Sheffiled United zu den Magpies gewechselt.