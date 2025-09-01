Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

SGE: Osula günstiger als gedacht

von Martin Schmitz - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
William Osula im Trikot von Newcastle United @Maxppp

William Osula (22) steht kurz vor dem Wechsel von Newcastle United zu Eintracht Frankfurt und ist offenbar günstiger als zunächst angenommen. Das vermeldet Sacha Tavolieri. Statt einer Festverpflichtung für umgerechnet 35 Millionen Euro soll es sich bei dem geplanten Transfer um eine Leihe mit einer Kaufoption von rund 20 Millionen Euro handeln. Die Leihgebühr soll bei fünf Millionen liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit würde der Mittelstürmer nicht zum teuersten Transfer der SGE-Geschichte aufsteigen. Aktueller Rekordhalter ist Hugo Ekitiké (23), für den mit Nachschlägen 31,5 Millionen an Paris St. Germain flossen. Osula war im vergangenen Sommer für knapp zwölf Millionen Euro von Sheffiled United zu den Magpies gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Frankfurt
Newcastle
William Idamudia Daugard Osula

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Newcastle Logo Newcastle United
William Idamudia Daugard Osula William Idamudia Daugard Osula
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert