Neuer Stürmer: Frankfurt verhandelt Rekordtransfer

Eintracht Frankfurt könnte in den letzten Stunden des Sommertransferfensters noch einen neuen vereinsinternen Rekordtransfer eintüten. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, führt der Bundesligist Gespräche mit Newcastle United über einen Transfer von William Osula.

Laut der englischen Tageszeitung stehen umgerechnet rund 35 Millionen Euro Ablöse im Raum. Damit würde der 22-Jährige zum teuersten Einkauf der Frankfurter Vereinsgeschichte aufsteigen. Aktueller Rekordhalter ist Hugo Ekitiké (23), für den mit Nachschlägen 31,5 Millionen an Paris St. Germain flossen.

Der Meldung der ‚Daily Mail‘ ist zu entnehmen, dass der Transfer von Osula klappen dürfte. Newcastle fordert eine Rückkaufoption. Bis 20 Uhr am heutigen Deadline Day dürfen noch neue Spieler registriert werden.

Osula war vor einem Jahr für knapp zwölf Millionen Euro von Sheffield United nach Newcastle gekommen. Seine bisherige Premier League-Bilanz liest sich reichlich mager: 31 Spiele, drei Tore, null Vorlagen.