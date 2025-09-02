FC Bayern: Gnabry macht sich Gedanken

Die Zukunft von Serge Gnabry beim FC Bayern ist ungewiss. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer aus, gegenüber der ‚Bild‘ äußert er sich zu seinen Plänen. „Ich fühle mich in München sehr wohl, liebe den Verein, die Mitspieler und die Menschen. Nichtsdestotrotz hat man nur noch eine gewisse Zeit – von daher ist es legitim, sich Gedanken zu machen.“

Nach einer allenfalls durchwachsenen Saison hat Gnabry jetzt auch aufgrund diverser Abgänge eine bessere Aussicht auf Spielzeit. In den ersten beiden Bundesligaspielen stand er von Beginn an als hängende Spitze hinter Harry Kane (32) auf dem Rasen und zahlte das Vertrauen mit einem Tor und zwei Vorlagen zurück.