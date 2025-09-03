Bundesliga
Musiala nennt Comeback-Plan
@Maxppp
Jamal Musiala hat einen Zeitpunkt für sein Comeback im Kopf. Gegenüber der ‚SportBild‘ betont der Mittelfeldspieler, dass er noch vor Jahresende wieder auf den Fußballplatz zurückkehren möchte: „Ich nehme mir die Zeit, will kein Datum nennen. Aber bei dem Fortschritt, den ich bislang gemacht habe, würde ich sagen: Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele für den FC Bayern München bestreiten.“
Unter der Anzeige geht's weiter
Der 22-Jährige hatte sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris St. Germain (0:2) bei einem Zusammenprall mit Torwart Gianluigi Donnarumma das Wadenbein gebrochen. Musiala musste operiert werden, insgesamt wurde ihm eine Ausfallzeit von einem halben Jahr prognostiziert.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden