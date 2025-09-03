Musiala nennt Comeback-Plan

Jamal Musiala hat einen Zeitpunkt für sein Comeback im Kopf. Gegenüber der ‚SportBild‘ betont der Mittelfeldspieler, dass er noch vor Jahresende wieder auf den Fußballplatz zurückkehren möchte: „Ich nehme mir die Zeit, will kein Datum nennen. Aber bei dem Fortschritt, den ich bislang gemacht habe, würde ich sagen: Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele für den FC Bayern München bestreiten.“

Der 22-Jährige hatte sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris St. Germain (0:2) bei einem Zusammenprall mit Torwart Gianluigi Donnarumma das Wadenbein gebrochen. Musiala musste operiert werden, insgesamt wurde ihm eine Ausfallzeit von einem halben Jahr prognostiziert.