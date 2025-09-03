Iheanacho verlässt Spanien

Kelechi Iheanacho setz seine Karriere in Schottland fort. Celtic Glasgow gibt die Verpflichtung des 28-Jährigen offiziell bekannt. Beim schottischen Rekordmeister unterschreibt der Stürmer einen Einjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison.

Zuletzt spielte der Nigerianer (58 Länderspiele) für den FC Sevilla. Dort wurde sein Kontrakt am 1. September einvernehmlich aufgelöst, weshalb keine Ablöse fällig wird. Iheanacho entstammt der Jugend von Manchester City und schaffte 2015 den Sprung in den Profikader. Für die Citizens absolvierte der 1,85 Meter große Angreifer zwischen 2015 und 2017 insgesamt 64 Pflichtspiele und steuerte 28 Scorerpunkte (21 Tore, sieben Vorlagen) bei.