Iheanacho verlässt Spanien

von Arouna Touray
1 min.
Kelechi Iheanacho freut sich sehr über einen Testspieltreffer gegen Schalke @Maxppp

Kelechi Iheanacho setz seine Karriere in Schottland fort. Celtic Glasgow gibt die Verpflichtung des 28-Jährigen offiziell bekannt. Beim schottischen Rekordmeister unterschreibt der Stürmer einen Einjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison.

Celtic Football Club
✍️ 🇳🇬 Celtic Football Club is delighted to announce the signing of Kelechi Iheanacho on a one-year deal, subject to international clearance, with the club having the option of a further year.

#WelcomeKelechi | #CelticFC🍀
Zuletzt spielte der Nigerianer (58 Länderspiele) für den FC Sevilla. Dort wurde sein Kontrakt am 1. September einvernehmlich aufgelöst, weshalb keine Ablöse fällig wird. Iheanacho entstammt der Jugend von Manchester City und schaffte 2015 den Sprung in den Profikader. Für die Citizens absolvierte der 1,85 Meter große Angreifer zwischen 2015 und 2017 insgesamt 64 Pflichtspiele und steuerte 28 Scorerpunkte (21 Tore, sieben Vorlagen) bei.

