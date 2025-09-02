Last Minute: Bayern-Anfrage ausgeplaudert

Beim FC Midtjylland macht man kein Geheimnis daraus, dass sich der FC Bayern um eine Verpflichtung von Angreifer Franculino (21) bemüht hat. Gegenüber ‚Viaplay‘ bestätigt Direktor Profifußball Jacob Larsen auf entsprechende Nachfrage: „Es waren einige große Vereine im Spiel. Wir haben nichts zugesagt, aber es gab ziemlich großes Interesse.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei seien die Münchner „einer von mehreren“ Klubs gewesen, die sich wegen Franculino gemeldet haben. Während der deutsche Rekordmeister eine Leihe im Sinn hatte, soll für Midtjylland ausschließlich ein Verkauf infrage gekommen sein. Die geforderten 40 Millionen Euro wollte der FCB offenkundig nicht auf den Tisch legen. Stattdessen wurde Nicolas Jackson (24) per Leihe vom FC Chelsea an Bord geholt.