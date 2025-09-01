Panik-Deal: Bayern bietet für Franculino

Nach dem geplatzten Last-Minute-Wechsel von Nicolas Jackson (24/FC Chelsea) läuft dem FC Bayern allmählich die Zeit davon. Eine Alternative ist unter anderem Randal Kolo Muani (26/Paris St. Germain). Nach Dänemark führt jetzt eine weitere Spur.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 21-jährige Mittelstürmer Franculino vom FC Midtjylland ist ein konkretes Thema in München, berichtet das dänische ‚Bold.dk‘. Bayern soll ein erstes Leihangebot mit Kaufoption abgegeben haben, das die Dänen allerdings umgehend ablehnten.

Update (11:33 Uhr): Laut ‚TV Midtvest‘ kommt für Midtjylland nur ein Verkauf infrage. Preisschild: 40 Millionen Euro. Für die Bayern ist das nicht vorstellbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Franculino und sein Umfeld drängen unterdessen auf einen Abschied, neben dem deutschen Rekordmeister waren zuletzt weitere Vereine wie der FC Villarreal, West Ham United und Como 1907 interessiert. Auch RB Leipzig war in diesem Sommer an Franculino dran, entschied dann aber für andere Sturm-Optionen.

Update (12:40 Uhr): Transferinsider Matteo Moretto berichtet, dass Franculino sich momentan in den Vereinsbüros von Midtjylland befindet, um einen Wechsel zu forcieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksfuß ist zehnfacher Nationalspieler von Guinea-Bissau, kann neben dem Sturmzentrum auch die Außenbahnen bekleiden. Für Midtjylland erzielte Franculino in 85 Einsätzen 42 Tore. Sein Vertrag läuft bis 2029.