Bayern: Kusi-Asare-Wechsel geplatzt

von Georg Kreul - Quelle: Sky
Jonah Kusi-Asare bei der Klub-WM @Maxppp

Die Leihe von Sturmtalent Jonah Kusi-Asare zum FC Fulham kommt nicht zustande. Laut ‚Sky‘ konnten die nötigen Papiere nicht rechtzeitig vor der Frist eingereicht werden. Somit muss der 18-Jährige vorerst weiter beim FC Bayern bleiben. Die Münchner hatten sich mit Fulham auf eine Leihe ohne Kaufoption geeinigt.

Ganz vom Tisch ist ein vorübergehender Abschied des jungen Schweden von den Bayern aber nicht. Da in anderen Ländern das Transferfenster weiterhin geöffnet ist, könnte Kusi-Asare in den kommenden Tagen noch wechseln. ‚Sky‘ zufolge bleiben Klubs wie die PSV Eindhoven und der RSC Anderlecht am Youngster interessiert.

