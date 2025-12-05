Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Überraschung: Klopp verhandelt mit Hannover

von Dominik Sandler - Quelle: Kurier
Marcus Mann ist Hannovers Sportdirektor @Maxppp

Zweitligist Hannover 96 könnte Geschäftsführer Sport Marcus Mann doch noch verlieren. Wie der österreichische ‚Kurier‘ berichtet, ist der 41-Jährige der Favorit auf die Nachfolge von Rouven Schröder bei RB Salzburg. Oliver Mintzlaff und Jürgen Klopp verhandeln derzeit mit 96-Boss Martin Kind über die Höhe der Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor wenigen Tagen hatte Mann dem VfL Wolfsburg abgesagt. Dort sollte er eigentlich Sebastian Schindzielorz beerben, entschied sich aber für einen Verbleib bei den Niedersachsen. Nun seien die Verhandlungen mit Salzburg bereits „weit fortgeschritten“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Hannover
Salzburg
Marcus Mann

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Hannover Logo Hannover 96
Salzburg Logo FC Salzburg
Marcus Mann Marcus Mann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert