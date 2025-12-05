Überraschung: Klopp verhandelt mit Hannover

Zweitligist Hannover 96 könnte Geschäftsführer Sport Marcus Mann doch noch verlieren. Wie der österreichische ‚Kurier‘ berichtet, ist der 41-Jährige der Favorit auf die Nachfolge von Rouven Schröder bei RB Salzburg. Oliver Mintzlaff und Jürgen Klopp verhandeln derzeit mit 96-Boss Martin Kind über die Höhe der Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor wenigen Tagen hatte Mann dem VfL Wolfsburg abgesagt. Dort sollte er eigentlich Sebastian Schindzielorz beerben, entschied sich aber für einen Verbleib bei den Niedersachsen. Nun seien die Verhandlungen mit Salzburg bereits „weit fortgeschritten“.