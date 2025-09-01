Menü Suche
Hohe Ablöse: Newcastle holt Wissa

von David Hamza - Quelle: newcastleunited.com
Yoane Wissa bejubelt ein Tor @Maxppp

Yoane Wissa schließt sich Newcastle United an. Der 28-jährige Mittelstürmer kommt für kolportierte 63 Millionen Euro vom FC Brentford. Bei den Magpies soll Wissa gemeinsam mit Nick Woltemade (23) helfen, den 150-Millionen-Abgang von Alexander Isak (25/FC Liverpool) zu kompensieren.

Newcastle United
We are delighted to confirm the signing of forward Yoane Wissa from Brentford for an undisclosed fee. 👊
Der Kongolese (27 Länderspiele) war vor vier Jahren für zehn Millionen Euro vom FC Lorient zu Brentford gekommen, für die Bees erzielte er in der vergangenen Saison 19 Tore in 35 Premier League-Spielen.

