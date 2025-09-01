Hohe Ablöse: Newcastle holt Wissa

Yoane Wissa schließt sich Newcastle United an. Der 28-jährige Mittelstürmer kommt für kolportierte 63 Millionen Euro vom FC Brentford. Bei den Magpies soll Wissa gemeinsam mit Nick Woltemade (23) helfen, den 150-Millionen-Abgang von Alexander Isak (25/FC Liverpool) zu kompensieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Kongolese (27 Länderspiele) war vor vier Jahren für zehn Millionen Euro vom FC Lorient zu Brentford gekommen, für die Bees erzielte er in der vergangenen Saison 19 Tore in 35 Premier League-Spielen.