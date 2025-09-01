Premier League
Hohe Ablöse: Newcastle holt Wissa
1 min.
@Maxppp
Yoane Wissa schließt sich Newcastle United an. Der 28-jährige Mittelstürmer kommt für kolportierte 63 Millionen Euro vom FC Brentford. Bei den Magpies soll Wissa gemeinsam mit Nick Woltemade (23) helfen, den 150-Millionen-Abgang von Alexander Isak (25/FC Liverpool) zu kompensieren.
Unter der Anzeige geht's weiter
Newcastle United @NUFC – 23:00
We are delighted to confirm the signing of forward Yoane Wissa from Brentford for an undisclosed fee. 👊Bei X ansehen
Der Kongolese (27 Länderspiele) war vor vier Jahren für zehn Millionen Euro vom FC Lorient zu Brentford gekommen, für die Bees erzielte er in der vergangenen Saison 19 Tore in 35 Premier League-Spielen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden