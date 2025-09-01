FC Bayern: Jackson-Deal mit Kaufpflicht

Um den Transfer von Nicolas Jackson (24) doch noch durchzudrücken, hat der FC Bayern dem FC Chelsea wohl ein entscheidendes Vertragsdetail eingeräumt. Laut übereinstimmenden Berichten aus England haben sich Bayern und Chelsea auf eine Kaufpflicht verständigt, die im Anschluss an die einjährige Leihe greift. Sacha Tavolieri berichtet derweil von einer Kaufoption, die unter bestimmten Bedingungen verpflichtend wird.

Über die Höhe der Klausel sind noch keine Details durchgesickert. Vor zwei Tagen war noch von 65 Millionen Euro die Rede. Dann verletzte sich Chelsea-Stürmer Liam Delap (22), sodass die Blues Jackson zunächst zurück nach London holen wollten. Nun wohl doch die Unterschrift in München, Chelsea bricht stattdessen die Leihe von Marc Guiu (19/AFC Sunderland) ab.

Update (16:33 Uhr): Laut Fabrizio Romano haben Bayern und Chelsea Einigung über eine Jackson-Leihe erzielt. Eine Kaufpflicht greift unter gewissen Bedingungen. Der ‚Daily Mail‘ zufolge liegt diese bei 65 Millionen Euro.