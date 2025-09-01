Werder vor Boniface-Coup

Der AC Mailand hatte wegen medizinischer Bedenken noch von einer Verpflichtung abgesehen, nun schnappt der SV Werder zu. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Victor Boniface den Medizincheck bei den Bremern hinter sich gebracht.

Da der 24-jährige Nigerianer um die sechs Millionen Euro pro Saison bei Bayer Leverkusen einstreicht, dürfte der Wechsel als Leihe über die Bühne gehen. Sein Vertrag beim Vizemeister läuft bis 2028.

Update (19:09): Romano berichtet, dass Boniface seinen Leihvertrag unterschrieben hat. Werder übernimmt einen Teil des Gehalts.

Update (19:50): Werder hat die Boniface-Leihe inzwischen offiziell bestätigt.

Die Leverkusener hatten Boniface vor zwei Jahren für 22 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise geholt. In der Stürmer-Hierachie der Werkself war er zuletzt nicht mehr erste Wahl. Kürzlich beschäftigte man sich auch beim VfB Stuttgart mit einer Verpflichtung, stattdessen geht es nach Bremen.