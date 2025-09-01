Transfer-Coup perfekt: Boniface stürmt für Werder

Zahlreiche Namen kursierten als mögliche Verstärkung für den Sturm des SV Werder Bremen. Bis zum Ende der Transferperiode haben sich die Verantwortlichen des Bundesligisten Zeit gelassen, um einen neuen Torjäger zu verpflichten. Dieser wurde nun gefunden und der heißt Victor Boniface.

Wie Werder mitteilt, wechselt der 24-jährige Nigerianer per Leihe von Bayer Leverkusen in den Norden der Bundesrepublik. Obwohl Boniface zuletzt beim AC Mailand durch den Medizincheck gerasselt war, gab es bei den Untersuchungen für seinen Wechsel nach Bremen keine gravierenden Probleme.

Werder-Cheftrainer Horst Steffen sagt: „Victor ist physisch enorm stark, hat einen sehr guten Abschluss und ein gutes Tempo. In Bayers Meistersaison hat er als Torschütze und Vorbereiter geglänzt. Ich bin sicher, dass er für unsere Gruppe in dieser Spielzeit ein ganz wichtiger Faktor werden kann.“

In Leverkusen steht der Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag. Wie es nach der Leihe mit dem Rechtsfuß weitergeht, hängt womöglich stark mit seinen Leistungen im Saisonverlauf für Werder zusammen. Bei Bayer 04 sammelte der wuchtige Stürmer 32 Tore und zwölf Assists in 61 Pflichtspielen.