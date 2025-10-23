Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer & BVB im Rennen um Leeds-Talent

von Dominik Sandler - Quelle: Daily Mail
1 min.
Simon Rolfes und Sebastian Kehl im Austausch @Maxppp

Auf der Jagd nach neuen Talenten stehen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in direkter Konkurrenz zueinander. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sind die beiden deutschen Topklubs an Samuel Alker von Leeds United interessiert. Der Vertrag des Youngsters beim englischen Erstligisten läuft 2027 aus, ein Angebot auf eine Ausweitung hat Alker noch nicht angenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuschlagen könnten interessierte Vereine aus dem Ausland offiziell erst in eineinhalb Jahren, bis dahin werden Bayer und der BVB Alker weiterhin intensiv beobachten. Der Offensivspieler ist bei Leeds in der U18 aktiv, für England läuft er derzeit für die U16 auf. In der jüngeren Vergangenheit haben allen voran die Dortmunder immer wieder talentierten englischen Spielern zum Durchbruch im Profifußball verholfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Leeds
Leverkusen
BVB

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Leeds Logo Leeds United
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert