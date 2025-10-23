Bayer & BVB im Rennen um Leeds-Talent

Auf der Jagd nach neuen Talenten stehen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in direkter Konkurrenz zueinander. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sind die beiden deutschen Topklubs an Samuel Alker von Leeds United interessiert. Der Vertrag des Youngsters beim englischen Erstligisten läuft 2027 aus, ein Angebot auf eine Ausweitung hat Alker noch nicht angenommen.

Zuschlagen könnten interessierte Vereine aus dem Ausland offiziell erst in eineinhalb Jahren, bis dahin werden Bayer und der BVB Alker weiterhin intensiv beobachten. Der Offensivspieler ist bei Leeds in der U18 aktiv, für England läuft er derzeit für die U16 auf. In der jüngeren Vergangenheit haben allen voran die Dortmunder immer wieder talentierten englischen Spielern zum Durchbruch im Profifußball verholfen.