Wende um Kolo Muani: Unerwartete Chance für Bayern

Der fast schon vollzogene Transfer von Randal Kolo Muani (26) zu Juventus Turin ist offenbar geplatzt. ‚RMC‘ berichtet, dass Paris St. Germain die Verhandlungen beendet hat, nachdem Juve zahlreiche Änderungen an der Vertragsstruktur gefordert hatte.

Eigentlich sollte der bislang von PSG an Juve verliehene Stürmer erneut per Leihe nach Italien wechseln, dieses Mal aber mit über 50 Millionen Euro hoher Kaufpflicht. Einen Verbleib in Paris bedeutet der gescheiterte Juve-Deal nicht. Laut Fabrizio Romano hat Tottenham Hotspur bei Kolo Muani angefragt.

Bayern im Rennen?

‚Sky‘ zufolge hat man den ehemaligen Frankfurter auch beim FC Bayern auf dem Zettel. Schon vor dem Transfertheater um Nicolas Jackson (24) sei Kolo Muani ein Thema bei den Münchnern gewesen. Problematisch für den deutschen Rekordmeister, der nur leihen will: PSG setzt bei einer Leihe eine Kaufpflicht voraus.

Neben Bayern und den Spurs soll auch Newcastle United ein Auge auf die Situation um Kolo Muani haben. Auch Chelseas Jackson sei ein Kandidat bei den Magpies. Bei Newcastle steht der Verkauf von Torjäger Alexander Isak an (25). Für 150 Millionen Euro geht es zum FC Liverpool.