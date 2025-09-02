Menü Suche
Acht Millionen: Fortunas Klausel-Wahnsinn

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Klaus Allofs will bei Fortuna Düsseldorf weitermachen @Maxppp

Fortuna Düsseldorf müsste das Konto plündern, um alle vier Leihspieler fest unter Vertrag zu nehmen. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ würden die Neuzugänge Sotiris Alexandropoulos (23), Zan Celar (26), Florent Muslija (27) und Jesper Daland (25) insgesamt acht Millionen Euro kosten, sofern man die Kaufoptionen allesamt zieht.

Sotiris könnte allerdings nur im Falle des Bundesliga-Aufstiegs festverpflichtet werden. 2,5 Millionen Euro würde der Mittelfeldspieler kosten. Die gleiche Summe entfällt auf Stürmer Celar. Innenverteidiger Daland wäre mit zwei Millionen Euro Ablöse nur unwesentlich günstiger, Regisseur Muslija wäre für eine Million zu haben. Sehr unwahrscheinlich, dass sich die Fortuna im kommenden Sommer alle vier Spieler auch leisten kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
