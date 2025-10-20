Menü Suche
Dritter Trainerkorb für die Rangers

von David Hamza - Quelle: BBC
Harte Schale, weicher Kern: Kevin Muscat @Maxppp

Die Glasgow Rangers müssen auf der Suche nach einem neuen Trainer den nächsten Rückschlag hinnehmen. Laut der ‚BBC‘ hat Kevin Muscat den Schotten nach längeren Verhandlungen eine Absage erteilt. Der 52-Jährige befindet sich derzeit mit Shanghai Port im Rennen um die chinesische Meisterschaft und will die noch einige Wochen andauernde Saison beenden.

Zuvor hatten die Rangers bereits mit den vereinslosen Steven Gerrard und Danny Röhl gesprochen, die den Job ebenfalls ablehnten. Beim Tabellensechsten wird ein Nachfolger für den vor zwei Wochen freigestellten Russell Martin gesucht.

