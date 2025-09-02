Menü Suche
Kommentar
Premier League

Chelsea lehnt 50-Millionen-Angebot ab

von Tobias Feldhoff - Quelle: as
Andrey Santos fixiert den Ball @Maxppp

Der FC Chelsea hat am gestrigen Deadline Day einmal mehr nachgewiesen, dass man sich um Geld keine Gedanken machen muss. Laut einem Bericht der ‚as‘ haben die Engländer ein Angebot des saudischen Klubs Al Qadsiah für Mittelfeldspieler Andrey Santos (21) über stolze 50 Millionen Euro abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Blues rechne man damit, dass Santos in den kommenden Monaten zu einem wichtigen Bestandteil des Teams heranwächst. Der Spieler selbst wollte zudem lieber bei Chelsea bleiben, um bessere Chancen auf den Sprung in die brasilianische Nationalmannschaft zu haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
SPL
Chelsea
Al-Qadsiah
Andrey Santos

Weitere Infos

Premier League Premier League
SPL Saudi Pro League
Chelsea Logo FC Chelsea
Al-Qadsiah Logo Al-Qadsiah
Andrey Santos Andrey Santos
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert