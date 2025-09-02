Chelsea lehnt 50-Millionen-Angebot ab

Der FC Chelsea hat am gestrigen Deadline Day einmal mehr nachgewiesen, dass man sich um Geld keine Gedanken machen muss. Laut einem Bericht der ‚as‘ haben die Engländer ein Angebot des saudischen Klubs Al Qadsiah für Mittelfeldspieler Andrey Santos (21) über stolze 50 Millionen Euro abgelehnt.

Bei den Blues rechne man damit, dass Santos in den kommenden Monaten zu einem wichtigen Bestandteil des Teams heranwächst. Der Spieler selbst wollte zudem lieber bei Chelsea bleiben, um bessere Chancen auf den Sprung in die brasilianische Nationalmannschaft zu haben.