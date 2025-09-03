Menü Suche
Götze kann sich Eintracht-Verbleib vorstellen

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
1 min.
Mario Götze beobachtet die Situation @Maxppp

Mario Götze kann sich vorstellen, auch über die aktuelle Saison hinaus bei Eintracht Frankfurt zu bleiben. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ betont der Mittelfeldspieler, dass es zur Debatte steht, die Verlängerungsoption um ein Jahr in seinem auslaufenden Vertrag zu nutzen: „Wenn es für den Verein und mich sinnvoll ist, dann gibt es diese Möglichkeit. Wenn ich meinen eigenen Vertrag erstellen könnte, dann würde dieser noch nicht im nächsten Sommer enden.“

Den Ball spielt der 33-Jährige dabei dem Verein zu: „In erster Linie höre ich dabei auf mich und meinen Körper und natürlich auf meine Familie. Aber nicht vergessen: Ich kann mir nicht selber einen Vertrag geben, der Ball liegt beim Verein. Und ich bin kein Sportvorstand.“

