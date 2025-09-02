Menü Suche
Dolberg verlässt Anderlecht

von Dominik Sandler - Quelle: ajax.nl
Kasper Dolberg jubelt für Dänemark @Maxppp

Der Transfer von Kasper Dolberg zu seinem Jugendverein Ajax Amsterdam ist perfekt. Der 27-Jährige wechselt vom RSC Anderlecht zurück in die Niederlande. Mit 16 war der Däne vor zehn Jahren in die U19 von Ajax gegangen und anschließend dort zum Profi gereift. Er unterschreibt bis 2029.

AFC Ajax
Ajax is delighted to announce the return of Kasper Dolberg.

Good to have you back, Kasper! ♥️
Nach FT-Informationen fließen zehn Millionen Euro als Ablöse nach Belgien. Dolberg, der auch ein halbes Jahr für die TSG Hoffenheim stürmte, sammelte in der Zwischenzeit Erfahrungen in Deutschland, Frankreich, Belgien und Spanien. Anderlecht verliert den Top-Torjäger der Vorsaison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
