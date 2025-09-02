Dolberg verlässt Anderlecht

Der Transfer von Kasper Dolberg zu seinem Jugendverein Ajax Amsterdam ist perfekt. Der 27-Jährige wechselt vom RSC Anderlecht zurück in die Niederlande. Mit 16 war der Däne vor zehn Jahren in die U19 von Ajax gegangen und anschließend dort zum Profi gereift. Er unterschreibt bis 2029.

Nach FT-Informationen fließen zehn Millionen Euro als Ablöse nach Belgien. Dolberg, der auch ein halbes Jahr für die TSG Hoffenheim stürmte, sammelte in der Zwischenzeit Erfahrungen in Deutschland, Frankreich, Belgien und Spanien. Anderlecht verliert den Top-Torjäger der Vorsaison.