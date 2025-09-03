Menü Suche
Woltemade verzichtet auf Nagelsmann-Absprache

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport Bild
Nick Woltemade (23) hat seinen millionenschweren Transfer vom VfB Stuttgart zu Newcastle United nicht mit Bundestrainer Julian Nagelsmann abgesprochen. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ fand vor dem Blitz-Wechsel des Angreifers zu den Magpies kein weiteres Gespräch zwischen den beiden statt.

Vor einigen Wochen nach hatte Nagelsmann im Zuge der Bayern-Gerüchte um Woltemade betont, dass man „vor der WM möglichst viel Einsatzzeit bekommen“ sollte. Der Gefahr, überwiegend auf der Bank zu landen, sieht sich Woltemade in Newcastle offenbar nicht ausgesetzt. Dabei hatte der Champions League-Teilnehmer nach dem Abschied von Alexander Isak (25) neben dem Deutschen auch Yoane Wissa (29) für immerhin 58 Millionen Euro Ablöse als weiteren direkten Konkurrenten verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
