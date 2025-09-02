Statement: Woltemade rechtfertigt VfB-Abschied

Nick Woltemade hat sich erstmals nach seinem viel diskutierten Transfer zu Newcastle United für bis zu 90 Millionen Euro zu Wort gemeldet. Via Instagram richtet sich der Angreifer an die Fans und Verantwortlichen des VfB Stuttgart: „Ich kann mich nur bedanken für das letzte Jahr. Für die Momente, die wir zusammen erlebt haben. Ich bin Stuttgart dankbar, dass ich mich so entwickeln konnte. Vielen Dank an den VfB, vielen Dank an alle Mitarbeiter, alle Trainer, an das ganze Team. Vielen Dank für die tolle Zeit.“

„Ich fordere auch gar nicht, dass man meinen Schritt nachvollziehen kann“, führt Woltemade aus, „ich kann auch jeden VfB-Fan verstehen, der sagt: ‚Ey, das war dein Herzensverein. Du hast gesagt, du bist Stuttgart-Fan.‘ Ja, ich bleibe trotzdem noch Stuttgart-Fan und ich werde mir jedes Stuttgart-Spiel anschauen, wenn ich kann.“ Der 23-Jährige erklärt seinen Wechsel: „Aber ich bin auch Sportler und das ist mein Beruf. Ich habe mich für den nächsten Schritt entschieden, den ich gehen wollte. Ich freue mich auch sehr auf die Aufgabe. Ich als Fußballer möchte das Höchstmögliche erreichen. Ich spiele jetzt Champions League, ich spiele in der besten Liga der Welt und freue mich auch auf den Schritt.“