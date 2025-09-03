Bericht: Leitl bei Hertha „auf der Kippe“

Trainer Stefan Leitl ist nach dem Fehlstart mit Hertha BSC offenbar angezählt. Laut der ‚Sport Bild‘ spricht „nach Lage der Fakten“ vieles dafür, dass Leitl „auf der Kippe“ steht. Die Berliner sind nach vier Spieltagen noch ohne Sieg und liegen mit zwei Punkten auf Tabellenplatz 17. Vom Aufstiegskandidaten Hertha ist derzeit wenig zu sehen. Dazu greifen Leitls sportliche Maßnahmen, etwa Kapitän Fabian Reese (27) als Mittelstürmer statt auf dem Flügel aufzustellen, bisher nicht.

Sport-Geschäftsführer Peter Görlich sagte am Montag nach der 0:2-Niederlage gegen die SV Elversberg: „Ich habe in den Diskussionen mit Benny Weber (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und Stefan Leitl gemerkt, dass wir einen Plan haben. Daher bin ich positiv.“ Eine Leitl-Entlassung würde der Alten Dame darüber hinaus teuer zu stehen kommen. Die Abfindung soll im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Seit Februar trainiert der 48-Jährige die Hertha und steht nach 17 Spielen bei einem Punkteschnitt von 1,41.