Union stach Bundesliga-Trio bei Ansah aus

Im Werben um Ilyas Ansah hatte Union Berlin einige Konkurrenz. Mit dem 1. FSV Mainz 05, dem SC Freiburg und Werder Bremen buhlten laut ‚Sport Bild‘ drei Bundesligisten um den ehemaligen Profi des SC Paderborn. Darüber hinaus streckte auch der FC Brügge die Fühler in Richtung des 20-jährigen Angreifers aus.

Den Zuschlag erhielten die Köpenicker. Vier Millionen Euro Ablöse flossen nach Paderborn. In den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison zeigte Ansah, dass die Investition wohl keine schlechte war. Der Youngster traf beim 2:1-Sieg zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart sogar doppelt.