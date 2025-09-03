BVB: Anselmino-Transfer als Notlösung

Um das Ziel Königsklasse zu erreichen, holte Borussia Dortmund unter anderem Aarón Anselmino (20) an Bord – dabei war dieser Transfer eigentlich nicht vorgesehen. „Wir wollten eigentlich gar keinen Innenverteidiger mehr holen. […] Als sich dann aber auch noch Niklas Süle (30) verletzte, mussten wir reagieren“, so Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber der ‚Sport Bild‘. Derzeit müssen die Schwarz-Gelben neben Süle auch auf Nico Schlotterbeck (25) und Kapitän Emre Can (31) verzichten. Anselmino zeigte gegen Union Berlin (3:0) ein starkes Debüt.

Auch aufgrund der durchaus teuren Neuzugänge sind die Ambitionen beim BVB im Vergleich zur Vorsaison nicht kleiner geworden. „Wir müssen mit unseren Möglichkeiten in der Champions League spielen. Ich bin sehr sicher, dass in diesem Kader die Qualität steckt, um die Weichen früher als zuletzt auf Champions League-Kurs zu stellen“, so Kehl. Insgesamt haben Kehl & Co. rund 100 Millionen Euro in Neuverpflichtungen investiert und damit „unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten für diese Transferperiode ausgeschöpft“.