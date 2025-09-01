Chelsea schnappt sich BVB-Flirt Buonanotte

Facundo Buonanotte wechselt innerhalb der Premier League. Wie der FC Chelsea offiziell mitteilt, kommt der 20-Jährige auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht im Deal enthalten.

Der argentinische Offensivakteur, der unter anderem von Olympique Lyon, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen umworben wurde, sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, zu Chelsea zu kommen. Das ist eine großartige Chance für mich, ich möchte dem Team einfach so gut wie möglich helfen.“