Kommentar 5
Offiziell Premier League

Chelsea schnappt sich BVB-Flirt Buonanotte

von Lukas Weinstock - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Facundo Buonanotte im Leicester-Trikot @Maxppp

Facundo Buonanotte wechselt innerhalb der Premier League. Wie der FC Chelsea offiziell mitteilt, kommt der 20-Jährige auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht im Deal enthalten.

Chelsea FC
Facundo Buonanotte has joined the Blues on a season-long loan from Brighton and Hove Albion. 🔵
Bei X ansehen

Der argentinische Offensivakteur, der unter anderem von Olympique Lyon, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen umworben wurde, sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, zu Chelsea zu kommen. Das ist eine großartige Chance für mich, ich möchte dem Team einfach so gut wie möglich helfen.“

Premier League
Brighton
Chelsea
BVB
Facundo Valentín Buonanotte

Premier League
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Chelsea Logo FC Chelsea
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Facundo Valentín Buonanotte Facundo Valentín Buonanotte
