Fulham verpflichtet Chukwueze

Samuel Chukwueze verlässt den AC Mailand und wechselt auf die Insel. Wie der FC Fulham offiziell vermeldet, wird der 26-Jährige bis ans Saisonende von den Rossoneri ausgeliehen. Der Premier League-Klub sichert sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro.

Chukwueze war 2023 für rund 21 Millionen Euro vom FC Villarreal in die italienische Modestadt gewechselt. Für die Mailänder absolvierte der Flügelspieler insgesamt 70 Pflichtspiele, in denen er 14 Torbeteiligungen (acht Tore, sechs Vorlagen) beisteuerte.