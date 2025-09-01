BVB: Campbell trifft Wechsel-Entscheidung

Youngster Cole Campbell wird Borussia Dortmund in diesem Sommer nicht verlassen. Das berichtet ‚Sky‘. Nach erneuten Gesprächen mit Trainer Nico Kovac habe sich der 19-Jährige für einen Verbleib bei den Schwarz-Gelben entschieden.

Vor wenigen Wochen war sich der US-Amerikaner noch mit dem VfB Stuttgart über einen Wechsel einig. Durch die Rückkehr von Tiago Tomás (23) zu den Schwaben trat der VfB jedoch von dem Deal zurück. In Dortmund steht Campbell noch bis 2028 unter Vertrag. An den ersten beiden Bundesligaspieltagen befand sich der Flügelspieler ohne Einsatz im Kader.