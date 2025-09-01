Menü Suche
Leipzig scheitert mit Hijack-Versuch bei George

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Tyrique George hört gerne Musik @Maxppp

RB Leipzig hat versucht, auf den letzten Metern der Transferperiode noch beim FC Chelsea zuzuschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, befanden sich die Sachsen in konkreten Gesprächen mit den Blues und Tyrique George über einen möglichen Wechsel. Kürzlich wurde beim Bundesligaklub intern noch über das weitere Vorgehen diskutiert, ein Angebot lag im Bereich des Möglichen.

Update (15:31 Uhr): Leipzig geht bei George leer aus. Laut ‚The Athletic‘ hat sich der FC Fulham mit Chelsea auf einen Transfer des Rechtsfußes geeinigt. Inklusive Boni fließen rund 25 Millionen Euro Ablöse, Chelsea sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung. George soll in Fulham einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Der 19-jährige Offensivspieler war auch ein Thema beim FC Bayern. Zuletzt galt die AS Rom als Favorit auf den Zuschlag beim Youngster. Als Ablöse standen bis zu 22 Millionen Euro im Raum. Eine vollständige Einigung zwischen den Engländern und den Italienern blieb allerdings aus. Nun könnte RB als Sieger aus dem Poker hervorgehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
