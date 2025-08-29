Menü Suche
Kommentar 5
FC Bayern: Anderer Klub will George wegschnappen

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky Sports
1 min.
Tyrique George am Ball für Chelsea @Maxppp

Die AS Rom schaltet bei Tyrique George einen Gang hoch. Laut ‚Sky Sports‘ haben die Giallorossi ein Angebot in unbekannter Höhe für den Flügelflitzer vom FC Chelsea abgegeben. Zuletzt standen 21 bis 22 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen, der noch bis 2027 beim Klub-WM-Sieger unter Vertrag steht, im Raum.

Auch der FC Bayern hat George ins Visier genommen, Sportvorstand Max Eberl darf Spieler in diesem Sommer aber nach aktuellem Stand nur noch ausleihen. Sollte der deutsche Rekordmeister den Leih-Wechsel von Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson (24) eintüten, wäre das entsprechende Kontingent der Blues ausgeschöpft. Darüber hinaus würden die Londoner den Rechtsfuß gerne endgültig loswerden. Neben der Roma und den Münchnern sind auch RB Leipzig, der FC Fulham und Crystal Palace an George interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Premier League
Bundesliga
Serie A
FC Chelsea
FC Bayern München
AS Rom
FC Fulham
Crystal Palace
Tyrique Aaron Delali Yusuff George
