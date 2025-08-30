Zu teuer: Wende im Antony-Poker

Betis Sevilla zieht sich überraschend aus den Verhandlungen um Antony (25) zurück. In einem offiziellen Statement teilen die Andalusier mit: „Es gibt keine Einigung mit Antony, und wir haben das Angebot zurückgezogen. Wir können uns die Ablösesumme und die Beträge, die Manchester United dem Spieler vor dem Transfer noch zahlen muss, nicht leisten.“

Antony war in der Rückrunde der vergangenen Saison von United an Betis verliehen (26 Spiele, neun Tore und fünf Assists), sein Vertrag in Manchester läuft noch bis 2027. Ob nun ein anderer Verein zuschlägt, bleibt abzuwarten. Das Preisschild für den Brasilianer, der einst für 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen war, wurde zuletzt auf 45 Millionen Euro taxiert.