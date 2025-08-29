Menü Suche
64 Millionen: Neapel vor Transfer-Doppelschlag

von Dominik Sandler - Quelle: Corriere dello Sport
Rasmus Höjlund im Dress von Manchester United @Maxppp

Die SSC Neapel kann sowohl bei Eljif Elmas (25) als auch bei Rasmus Höjlund (22) in Kürze Vollzug vermelden. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, wurde mit den jeweiligen Vereinen sowie mit den Spielern Einigung erzielt. Demnach wird Höjlund von Manchester United für eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro ausgeliehen, Napoli besitzt eine Kaufoption in Höhe von 40 Millionen. Diese werde verpflichtend, sollten die Partenopei die Champions League erreichen.

Auch Elmas von RB Leipzig wird zunächst ausgeliehen, wofür die Sachsen zunächst zwei Millionen kassieren. Napoli könne den Nordmazedonier anschließend für 17 Millionen festverpflichten. Kurz vor der Schließung des Transferfensters gelingt dem italienischen Meister also ein Doppelschlag, der am Ende bis zu 64 Millionen kosten könnte. Beide Spieler werden laut der italienischen Zeitung noch heute zum Medizincheck erwartet. Höjlund soll Romelu Lukaku (32) vertreten, der verletzt bis Ende des Jahres ausfällt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
