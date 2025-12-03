Menü Suche
Barça wirbt um United-Wunderkind

von Dominik Sandler - Quelle: The Sun
Ruben Amorim verschränkt die Arme @Maxppp

Der FC Barcelona hat es auf JJ Gabriel von Manchester United abgesehen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wollten die Katalanen den 15-jährigen Angreifer unbedingt in die hauseigene Akademie La Masia holen. Der Engländer durfte bereits unter Rúben Amorim bei den Profis mittrainieren und spielt in der U18 der Red Devils. Dort steht er bei zehn Toren und einer Vorlage nach zehn Spielen.

Sein Talent veranlasst die englische Boulevardzeitung dazu, ihn als „Wunderkind“ zu bezeichnen. Der Sportliche Leiter von United, Jason Wilcox, soll sich sehr um einen Verbleib von Gabriel bemühen, der als größte Nachwuchshoffnung der Akademie gilt. Der Mittelstürmer läuft auch für die U16-Nationalmannschaft der Three Lions auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
La Liga
Man United
Barcelona

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Man United Logo Manchester United FC
Barcelona Logo FC Barcelona
