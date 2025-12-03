Barça wirbt um United-Wunderkind

Der FC Barcelona hat es auf JJ Gabriel von Manchester United abgesehen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wollten die Katalanen den 15-jährigen Angreifer unbedingt in die hauseigene Akademie La Masia holen. Der Engländer durfte bereits unter Rúben Amorim bei den Profis mittrainieren und spielt in der U18 der Red Devils. Dort steht er bei zehn Toren und einer Vorlage nach zehn Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Talent veranlasst die englische Boulevardzeitung dazu, ihn als „Wunderkind“ zu bezeichnen. Der Sportliche Leiter von United, Jason Wilcox, soll sich sehr um einen Verbleib von Gabriel bemühen, der als größte Nachwuchshoffnung der Akademie gilt. Der Mittelstürmer läuft auch für die U16-Nationalmannschaft der Three Lions auf.