Transfer-Angriff: VfB ruft bei Lukébakio an

Die Verpflichtung von Badredine Bouanani (20) hat der VfB Stuttgart bereits eingetütet. 20 Millionen Euro fließen für den algerischen Offensivspieler an den OGC Nizza. Damit sind die Transferplanungen aber längst nicht abgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem Abflug von Nick Woltemade (23) zu Newcastle United und der Verletzung von Deniz Undav (29) fahnden die Verantwortlichen nach zusätzlicher Verstärkung. Eine Spur führt unter anderem zu Dodi Lukébakio (27), der beim FC Sevilla bis 2028 unter Vertrag steht. Fabrizio Romano berichtet von einem entsprechenden Anruf der Stuttgarter.

Der Außenstürmer, der in Deutschland bereits für Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC sowie den VfL Wolfsburg aktiv war, soll darüber hinaus Begehrlichkeiten in der Premier League sowie der Serie A beim AC Mailand wecken. In Andalusien stelle man sich deshalb darauf ein, dass bis zum morgigen Deadline Day noch einige Anfragen wegen Lukébakio eintreffen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derweil wird die Kandidatenliste in Bad Cannstatt länger und länger. Über Fábio Vieira (25/FC Arsenal), Brajan Gruda (21/Brighton & Hove Albion), Alexis Claude-Maurice (27/FC Augsburg) und Bilal El Khannouss (21/Leicester City) wird ebenfalls diskutiert.