Einigung: VfB zahlt 20 Millionen für Bouanani

Der VfB Stuttgart holt nach dem Abgang von Nick Woltemade (23) zu Newcastle United sowie der heutigen Verletzung von Deniz Undav (29) frisches Personal für die Offensive an Bord. Wie FT erfuhr, ist der Wechsel von Badredine Bouanani in trockenen Tüchern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stuttgart hat sich mit dem OGC Nizza auf 20 Millionen Euro Ablöse (inklusive Boni) für den 20-jährigen algerischen Nationalspieler geeinigt. Bouanani erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2030. Der Spieler ist bereit für den Abflug zum Medizincheck.

Aller Voraussicht nach bleibt Bouanani nicht Stuttgarts einziger Neuzugang bis zum Transferschluss am Montag (20 Uhr). Der VfB hat seine Bemühungen um Fábio Vieira (25/FC Arsenal) wieder aufgenommen. Zudem soll Brajan Gruda (21/Brighton & Hove Albion) möglichst ausgeliehen werden. Für Bilal El Khannouss (21) von Leicester City bereiten die Schwaben ein Angebot vor, über Alexis Claude-Maurice (27) vom FC Augsburg macht man sich darüber hinaus Gedanken.