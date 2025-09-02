VfB verkündet bittere Undav-Diagnose

Der VfB Stuttgart bestätigt, was bereits durchsickerte. Deniz Undav hat sich laut offiziellen Vereinseingaben beim jüngsten 1:0-Heimsieg über Borussia Mönchengladbach einen Innenbandanriss im linken Knie zugezogen, mit dem er zwischen vier und sechs Wochen ausfällt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es bleibt abzuwarten, wie Sebastian Hoeneß seine Offensive ohne Undav und den zu Newcastle United abgewanderten Nick Woltemade (23) aufstellt. Doppelt bitter: Der so gut sie sicher geglaubte Wechsel von Angreifer Hyeon-gyu Oh (24/KRC Genk) scheiterte, weil er durch den Medizincheck gefallen war. Dafür sind Badredine Bouanani (20/OGC Nizza) und Bolal El Khannouss (21/Leicester City) seit Kurzem neu dabei.